У последнего флагманского смартфона Samsung запотели камеры

По фото смартфона видно, что у него запотели три камеры сразу. Владелец устройства, который, видимо, является жителем Южной Кореи, поведал, что уже обращался в сервисный центр, и там ему сказали, будто запотевание — это нормально. Такое может происходить при перепаде температур, когда внутри аппарата имеется влага.

Проблема в том, что со смартфонами подобное случается редко. А самое главное — когда камера запотевшая, ею невозможно полноценно пользоваться. Владелец Galaxy Note20 поделился примерами фотографий, которые сделал в эти моменты: