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У последнего флагманского смартфона Samsung запотели камеры
Но в сервисном центре говорят, что всё в порядке
Владелец Galaxy Note20 рассказал, что у последнего флагманского смартфона Samsung запотели камеры. При этом в сервисном центре говорят, что проблемы с аппаратом нет.
По фото смартфона видно, что у него запотели три камеры сразу. Владелец устройства, который, видимо, является жителем Южной Кореи, поведал, что уже обращался в сервисный центр, и там ему сказали, будто запотевание — это нормально. Такое может происходить при перепаде температур, когда внутри аппарата имеется влага.
Проблема в том, что со смартфонами подобное случается редко. А самое главное — когда камера запотевшая, ею невозможно полноценно пользоваться. Владелец Galaxy Note20 поделился примерами фотографий, которые сделал в эти моменты:
Samsung пока не прокомментировала ситуацию. Также неясно, единичный ли это случай или проблема имеет массовый характер.