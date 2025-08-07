У презентации iPhone 17 появилась предполагаемая дата

Опубликовано 07 августа 2025, 14:051 мин.
У презентации iPhone 17 появилась предполагаемая дата9 сентября
Согласно последним слухам, Apple представит линейку iPhone 17 во вторник, 9 сентября. Об этом сообщили источники, близкие к немецким операторам связи. Ранее журналист Bloomberg Марк Гурман предполагал, что презентация пройдёт в начале недели с 8 сентября.
Продажи новых iPhone начнутся 19 сентября, в пятницу — как это обычно бывает у Apple. Ожидается выход сразу четырёх моделей: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.
Особый интерес вызывает iPhone 17 Air — ультратонкая и лёгкая модель, которая заменит плохо продающийся iPhone Plus. Однако за тонкость придётся заплатить: у новинки, по слухам, будет маленький объем аккумулятора и слабее камера.
Насколько это устроит пользователей — покажет время.