У презентации iPhone 17 появилась предполагаемая дата

Продажи новых iPhone начнутся 19 сентября, в пятницу — как это обычно бывает у Apple. Ожидается выход сразу четырёх моделей: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.

Особый интерес вызывает iPhone 17 Air — ультратонкая и лёгкая модель, которая заменит плохо продающийся iPhone Plus. Однако за тонкость придётся заплатить: у новинки, по слухам, будет маленький объем аккумулятора и слабее камера.

Насколько это устроит пользователей — покажет время.