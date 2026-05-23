У прототипа iPhone 19 Pro экран, закруглённый со всех четырёх сторон

Опубликовано 23 мая 2026, 18:26
У прототипа iPhone 19 Pro экран, закруглённый со всех четырёх сторонЖдать придётся долго
По данным инсайдера Digital Chat Station, Apple тестирует прототипы будущих iPhone 19 Pro и 19 Pro Max с изогнутыми с четырех сторон экранами. Да, не только слева и справа, но и сверху, и снизу.
Забавно, что такие экраны были популярны у китайских производителей Android-смартфонов, но потом они перешли на плоские дисплеи, копировав дизайн Apple. Теперь, если слух подтвердится к концу 2027−2028 года Apple может снова вдохнуть жизнь в эту форму, считают эксперты.
iPhone 19, кстати, будет юбилейным для Apple. Поэтому его название может быть другим. Но пока точного наименования нет даже внутри компании, сообщают инсайдеры.
Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный
