У россиян стали чаще ломаться смартфоны из-за очень холодной зимы

Холод и перепады температур оказались главными «врагами» для телефонов. Особенно часто людям потребовалась замена аккумулятора, который на морозе быстро теряет заряд и изнашивается. В два раза также вырос спрос на ремонт после попадания влаги. Это уже связано с конденсатом, который образуется внутри телефона, когда его резко заносят с улицы в тепло.

Популярными стали и другие услуги: чистка динамиков, замена задней крышки и сканера отпечатка пальца. Чаще всего пользователи искали ремонт смартфонов Apple — на них пришлось 31% запросов. Далее следуют Samsung (11%), Honor и Xiaomi (по 10% каждый), замыкает пятерку Asus с долей 2%.

Эксперты Авито напомнил, как защитить смартфон зимой: рекомендуется по возможности избегать резких температурных переходов — например, дать устройству адаптироваться в кармане или сумке перед включением в теплом помещении, а также использовать защитные чехлы.