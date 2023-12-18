У Samsung Galaxy S24 Ultra не будет 10x телеобъектива: инсайдер утверждает, что это не проблема

Ice Universe, известный своими точными утечками, уверяет поклонников, что образцы с 10-кратным зумом, которые он видел, превосходят по качеству фотографий S23 Ultra (да, даже несмотря на отсутствие специльного объектива).

Galaxy S24 Ultra, согласно последним утечкам, получит еще и экран с более высокой яркостью, чем у конкурентов, включая iPhone 15 Pro Max. Ожидается, что пиковая яркость дисплея достигнет 2600 нит, что превышает показатель iPhone 15 Pro Max, составляющий 2000 нит.