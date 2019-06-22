У Samsung появится новая линейка смартфонов

Инсайдер рассказал в твиттере, что обе модели уже находятся на стадии подготовки. Каждая из них имеет большой дисплей и тройную основную камеру. А вот один из смартфонов будет поддерживать 5G и, кроме того, иметь какие-то «уникальные» опции для камеры.

Если верить слухам, 5G-модем достанется скорее всего Galaxy A90, который уже не дебютирует под этим именем. Что касается уникальной камеры, то речь может идти о недавно анонсированном компанией датчике на 64 Мп. Не исключено, что его могут получить как Galaxy Note 10, так и модели новейшей линейки.