У Samsung производственные трудности. Её процессор Exynos 2600 под угрозой

Что последовало за аналогичными трудностями с 3-нм техпроцессом Samsung Foundry, используемым в Exynos 2500, который также показал низкие результаты. В результате растут предположения, что Samsung может передать производство будущих флагманских чипов TSMC, лидеру в производстве полупроводников. Однако такой шаг может привести к увеличению производственных затрат и повышению розничных цен.

Samsung также закрыла предприятия, работающие на более старых 4 нм и 7 нм техпроцессах. Эти проблемы усугубляются тем, что принятое в Южной Корее положение о 52-часовой рабочей неделе ограничивает «гибкость» рабочей силы, что еще больше замедляет прогресс, отмечают эксперты.