Опубликовано 24 марта 2024, 08:15
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У складного Google Pixel Fold появилась функция «переноса экрана»Как она работает
Хорошие новости для пользователей Pixel Fold. Во второй предварительной версии Android 15 (DP2) для разработчиков появилась новая удобная функция, позволяющая продолжать работу с приложениями на внешнем дисплее телефона, когда вы складываете его.
В этом обновлении появилась новая настройка, которая позволяет выбрать поведение приложений при закрытии Pixel Fold. В настоящее время при закрытии телефона приложение полностью отключается. В DP2 у вас есть три варианта: либо сохраняется текущее поведение, при котором приложение останавливается при сворачивании, либо приложение продолжает работать на внешнем дисплее независимо от складывания, а третий вариант позволяет принимать решения в каждом конкретном случае. Просто проведите пальцем вверх по внешнему дисплею после сворачивания, чтобы приложение продолжало работать.
Эта функция не совсем новая. Подобная функция есть в складном OnePlus Open и некоторых прошлых моделях Oppo. Однако ее не было в «голом» Android.
Источник:9to5Google
Автор:Максим Многословный
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