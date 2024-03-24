У складного Google Pixel Fold появилась функция «переноса экрана»

В этом обновлении появилась новая настройка, которая позволяет выбрать поведение приложений при закрытии Pixel Fold. В настоящее время при закрытии телефона приложение полностью отключается. В DP2 у вас есть три варианта: либо сохраняется текущее поведение, при котором приложение останавливается при сворачивании, либо приложение продолжает работать на внешнем дисплее независимо от складывания, а третий вариант позволяет принимать решения в каждом конкретном случае. Просто проведите пальцем вверх по внешнему дисплею после сворачивания, чтобы приложение продолжало работать.

Эта функция не совсем новая. Подобная функция есть в складном OnePlus Open и некоторых прошлых моделях Oppo. Однако ее не было в «голом» Android.