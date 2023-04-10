У складного смартфона Google будет более качественный дисплей, чем у Samsung Galaxy Z Fold5

При этом, как пишет источник, M13 может использоваться в Google Pixel Fold. То есть у смартфона Google дисплей может быть качественнее, чем у Samsung Galaxy Z Flip5 и Z Fold5: ожидается, что они будут придерживаться того же набора M12.

С чем связано такое решение Samsung, неясно. Также сообщается, что Apple закажет дисплеи на базе M12 для всех четырёх моделей iPhone 15.