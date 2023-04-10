У складного смартфона Google будет более качественный дисплей, чем у Samsung Galaxy Z Fold5

16:44, 10 апреля 2023
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У складного смартфона Google будет более качественный дисплей, чем у Samsung Galaxy Z Fold5Причём этот дисплей будет от Samsung
Samsung Display представила набор M12 для OLED-дисплеев в прошлом году и использовала его в складных Galaxy Z Flip4 и Z Fold 4. Теперь же у компании готовы наборы M13 и M14, но они, как это ни странно, не будут применяться в следующем поколении гибких устройств.
Фото: GSMArena
При этом, как пишет источник, M13 может использоваться в Google Pixel Fold. То есть у смартфона Google дисплей может быть качественнее, чем у Samsung Galaxy Z Flip5 и Z Fold5: ожидается, что они будут придерживаться того же набора M12.
С чем связано такое решение Samsung, неясно. Также сообщается, что Apple закажет дисплеи на базе M12 для всех четырёх моделей iPhone 15.