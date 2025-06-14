У складного Vivo X Fold 5 будет 6000 мАч

Опубликовано 14 июня 2025, 19:301 мин.
У складного Vivo X Fold 5 будет 6000 мАчИ совместимость с устройствами Apple
Vivo официально подтвердила, что её новый складной смартфон X Fold 5 представят в Китае 25 июня. Одной из главных особенностей станет самый большой аккумулятор среди всех складных смартфонов — на 6000 мАч. Это стало возможным благодаря новой технологии аккумуляторов, которая ещё и позволяет устройству работать даже при температуре до –30°C.
© Vivo
X Fold 5 также станет самым лёгким складным смартфоном, весом около 209 граммов, и одним из самых тонких: 4,3 мм в разложенном виде и 9,3 мм в сложенном. Он будет защищён от воды (IPX8 и IPX9), пыли (IP5X) и способен работать даже в экстремальных условиях (до –20°C).
Для любителей фото предусмотрена перископическая камера, которая позволяет делать как макро, так и портретные снимки с зумом. Особенно выделяется поддержка экосистемы Apple — смартфон сможет работать с Apple Watch, AirPods, iPhone, iCloud и Mac.