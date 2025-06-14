У складного Vivo X Fold 5 будет 6000 мАч

X Fold 5 также станет самым лёгким складным смартфоном, весом около 209 граммов, и одним из самых тонких: 4,3 мм в разложенном виде и 9,3 мм в сложенном. Он будет защищён от воды (IPX8 и IPX9), пыли (IP5X) и способен работать даже в экстремальных условиях (до –20°C).