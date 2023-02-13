У складных смартфонов Samsung без причин начали трескаться экраны

Пользователи утверждают, что их смартфоны даже не падали, но они обнаружили повреждения. Одному из пострадавших посоветовали починить дисплей у стороннего мастера за 800 долларов. Это 73% от первоначальной стоимости Samsung Galaxy Fold 3.

Пользователь Reddit под ником Snoo тоже пожаловался, что после 15 месяцев «бережного ношения» внутренний экран его Galaxy Z Fold 3 треснул по вертикальной оси. Отмечается также, что проблема проявляется на смартфонах после истечения годовой гарантии.