У складных смартфонов Samsung без причин начали трескаться экраны

20:40, 13 февраля 2023
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У складных смартфонов Samsung без причин начали трескаться экраныПосле истечения срока гарантии
Некоторые пользователи Samsung Galaxy Fold 3 обнаружили, что складные дисплеи трескаются без видимых причин. Происходит это после истечения сроков гарантии.
Фото: Unsplash
Пользователи утверждают, что их смартфоны даже не падали, но они обнаружили повреждения. Одному из пострадавших посоветовали починить дисплей у стороннего мастера за 800 долларов. Это 73% от первоначальной стоимости Samsung Galaxy Fold 3.
Пользователь Reddit под ником Snoo тоже пожаловался, что после 15 месяцев «бережного ношения» внутренний экран его Galaxy Z Fold 3 треснул по вертикальной оси. Отмечается также, что проблема проявляется на смартфонах после истечения годовой гарантии.