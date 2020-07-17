У смартфонов Google Pixel начала «распухать» батарея

Пользователи Pixel 4 XL заметили, что задняя панель смартфона начала сама по себе отделяться от корпуса. Причиной тому, по мнению специалистов, стало то, что батарея внутри устройства увеличилась в размерах. Генеральный директор магазина uBreakFix, который является авторизованным партнёром Google по ремонту техники, предположил, что это связано с неисправностью аккумулятора. В частности, проблему якобы вызывают дефектные разъёмы. По словам директора uBreakFix, разъёмы аккумуляторов могут выходить из строя даже при нормальном использовании устройства.

Кто-то предложил просто приклеить крышку обратно, но это, конечно, не решит главной проблемы. Лучше произвести замену аккумулятора, ведь его разбухание может быть чревато возгоранием.