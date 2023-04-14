У смартфонов Samsung Galaxy S23 заметили дефект при съёмке

14:26, 14 апреля 2023
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У смартфонов Samsung Galaxy S23 заметили дефект при съёмкеРазмытие в определённой части
Пользователи пожаловались на проблемы во время использования камеры смартфонов Galaxy S23. Нередко при съёмке в левой части фотографий, снятых в ландшафтном режиме, появляется размытая и нечёткая область.
Фото: Samsung
Пользователи рассказали, что проблема иногда делает фотографии документов и текст практически неразличимыми. «Размытие» также видно и на снимках пейзажей. Опрос на немецком веб-сайте Android Hilfe показывает, что только семь из 83 респондентов не затронуты проблемой.
Сообщается, что проблема размытия, по-видимому, ограничена основными камерами S23 и S23+, которые включают в себя идентичные 50-мегапиксельные датчики. У S23 Ultra такой проблемы замечено не было.