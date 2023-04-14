У смартфонов Samsung Galaxy S23 заметили дефект при съёмке

Пользователи рассказали, что проблема иногда делает фотографии документов и текст практически неразличимыми. «Размытие» также видно и на снимках пейзажей. Опрос на немецком веб-сайте Android Hilfe показывает, что только семь из 83 респондентов не затронуты проблемой.