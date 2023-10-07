У старых iPhone перестал работать с iOS 17 перестал нормально работать Wi-Fi

Пользователи выражают свое недовольство на форумах и в социальных сетях, делясь своими впечатлениями о проблеме. Некоторые из них прибегают к временному переводу iPhone в авиарежим и обратно, чтобы восстановить соединение.

Хотя точная причина этих проблем с Wi-Fi остается неясной, похоже, что они затронули лишь часть пользователей. Компания пока не дала официального ответа на эту проблему, что заставляет многих надеяться на то, что обновление программного обеспечения позволит устранить эти проблемы с подключением.