У старых iPhone перестал работать с iOS 17 перестал нормально работать Wi-Fi

У старых iPhone перестал работать с iOS 17 перестал нормально работать Wi-FiПатч когда-нибудь обязательно появится
С выходом iOS 17 и последних моделей iPhone некоторые пользователи сталкиваются с проблемами Wi-Fi. Сообщается, что не только владельцы прошлых моделей «страдают», но и владельцы iPhone 15 сталкиваются с такими проблемами, как медленное соединение, трудности с загрузкой содержимого в приложениях и периодические отключения от сетей Wi-Fi.
Пользователи выражают свое недовольство на форумах и в социальных сетях, делясь своими впечатлениями о проблеме. Некоторые из них прибегают к временному переводу iPhone в авиарежим и обратно, чтобы восстановить соединение.
Хотя точная причина этих проблем с Wi-Fi остается неясной, похоже, что они затронули лишь часть пользователей. Компания пока не дала официального ответа на эту проблему, что заставляет многих надеяться на то, что обновление программного обеспечения позволит устранить эти проблемы с подключением.