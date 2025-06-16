Хотя бренд прямо не упоминался, в сообщении говорилось о флагмане на процессоре Snapdragon 8 Gen 4 (SM8850) и дизайне с «горизонтальным большим дисплеем сзади». По данным китайских СМИ, речь идёт о модели Xiaomi 16 Pro Max. Она может прийти на смену Xiaomi 15 Pro, а стандартные Xiaomi 16 и 16 Pro станут компактными вариантами.

Дополнительный экран на задней панели уже использовался в модели Xiaomi Mi 11 Ultra (2021), где он показывал уведомления и работал как селфи-экран. Тогда глава Xiaomi говорил, что основная трудность заключалась не в стоимости, а в том, чтобы уместить экран внутри корпуса.

Новинка также получит перископическую камеру, современную систему охлаждения и мощный чип от Qualcomm, созданный по 3-нм техпроцессу TSMC. Ожидается поддержка LPDDR5X и быстрой памяти UFS 4.1 — вероятно, от 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной.

Пока это лишь слухи.