У Xiaomi Civi 3 выйдет ограниченная серия с головой медведя на задней крышке

Чехол для телефона, попсокет в виде головы плюшевого розового медведя, шнурок для телефона, прозрачный чехол для смартфона, памятная открытка, стикеры.

Как ранее сообщал IT House, Xiaomi Civi 3 Disney Strawberry Bear Limited Edition уже доступен для предзаказа на JD.com. Модель отличается розовым цветом, золотистыми акцентами на камере и гранях корпуса, а также оттиском медведя на задней панели и поставляется в варианте с большим объемом памяти 12 ГБ + 512 ГБ.

Чем смартфон может похвастаться? 6,55-дюймовый OLED-дисплей, две фронтальные камеры, 50-мегапикселей у основной камеры, 4-нм процессор MediaTek и аккумулятор на 4500 мАч.