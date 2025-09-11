У Xiaomi начался набор бета-тестеров глобальной версии HyperOS 3

Опубликовано 11 сентября 2025, 19:451 мин.
У Xiaomi начался набор бета-тестеров глобальной версии HyperOS 3Запишетесь?
Xiaomi представила HyperOS 3 в Китае в конце августа, и сейчас компания начинает международный бета-релиз системы. Желающие протестировать новую версию могут подать заявку через Xiaomi Community: откройте вкладку «Me», затем выберите «Beta Testing». Участники получат ранний доступ к сборкам HyperOS 3.
© Xiaomi
Компания предупреждает: бета-версии могут содержать ошибки и приводить к нестабильной работе устройства, поэтому не рекомендуется устанавливать их на основной смартфон. Также обязательно создайте резервную копию всех данных перед установкой.
Ранее сообщалось, что глобальная версия HyperOS 3 будет официально представлена 24 сентября на презентации Xiaomi 15T и 15T Pro.