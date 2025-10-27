У Xiaomi Redmi назрела рокировка — серия Turbo станет преемником K-линейки

Опубликовано 27 октября 2025, 12:001 мин.
У Xiaomi Redmi назрела рокировка — серия Turbo станет преемником K-линейкиМощность и доступная цена
Серия Redmi Turbo станет преемником K-линейки. Xiaomi недавно в Китае представила смартфоны серии Redmi K90. После презентации руководители Xiaomi — Лу Вэйбинг и Лэй Цзюнь — заявили, что линейка K-серии продолжит развиваться в сторону более премиум-сегмента, а её место в среднем ценовом диапазоне займёт новая серия Turbo.
© Xiaomi
Менеджер продукта Redmi Сунь Цунь уточнила, что серия Turbo постепенно станет преемником K-линейки, предлагая пользователям “высокую производительность” и “отличное соотношение цены и возможностей”.
Ранее, на презентации Redmi Turbo 4, отмечалось, что Turbo займёт нишу «доступных производительных смартфонов» и станет новым «младшим флагманом» бренда.