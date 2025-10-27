У Xiaomi Redmi назрела рокировка — серия Turbo станет преемником K-линейки

Мощность и доступная цена

Серия Redmi Turbo станет преемником K-линейки. Xiaomi недавно в Китае представила смартфоны серии Redmi K90. После презентации руководители Xiaomi — Лу Вэйбинг и Лэй Цзюнь — заявили, что линейка K-серии продолжит развиваться в сторону более премиум-сегмента, а её место в среднем ценовом диапазоне займёт новая серия Turbo.