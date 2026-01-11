У Xiaomi тоже появится смартфон со встроенным вентилятором

Устройство, как пишут СМИ, скорее будет выпущено под суббрендом Redmi как модель K90 Ultra. Его главной особенностью станет вентилятор, встроенный в блок камер. Несмотря на подвижные элементы, телефон получит защиту от пыли и воды по стандарту IP68.

Аппаратной основой смартфона станет процессор MediaTek Dimensity 9500. Он будет работать в паре с экраном, по слухам, до 165 Гц. Также ожидается батарея емкостью около 8000 мАч.