У Xiaomi значительно снизились доходы

Чистая прибыль упала ещё больше — на 59% в годовом исчислении до 2,1 млрд юаней. Однако частично это произошло из-за инвестиций, которые сделала компания в недавно созданный бизнес по производству электромобилей и другие проекты, которые должны принести плоды в будущем.

Сообщается также, что число пользователей Xiaomi достигло 564 млн. Годовой прирост составил 16%. Интересно, что только 141 млн из них (около 25%) находятся в Китае.