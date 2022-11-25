У Xiaomi значительно снизились доходы

12:41, 25 ноября 2022
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У Xiaomi значительно снизились доходыНо число пользователей растёт
Xiaomi опубликовала свой квартальный финансовый отчёт, который показал значительное снижение доходов компании. Выручка за период с июля по сентябрь 2022 года составила 70,5 млрд юаней — это меньше того что было в прошлом году на 10%.
Фото: unsplash
Чистая прибыль упала ещё больше — на 59% в годовом исчислении до 2,1 млрд юаней. Однако частично это произошло из-за инвестиций, которые сделала компания в недавно созданный бизнес по производству электромобилей и другие проекты, которые должны принести плоды в будущем.
Сообщается также, что число пользователей Xiaomi достигло 564 млн. Годовой прирост составил 16%. Интересно, что только 141 млн из них (около 25%) находятся в Китае.