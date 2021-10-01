Uber поддержал забастовку против запрета на использование смартфонов за рулём

Uber не работал в Брюсселе 30 сентября с 8:30 до 11:30. Компания уверена, что страна должна менять транспортное законодательство, которое было установлено более 25 лет назад. По мнению многих, законы устарели. В том числе запрет на использование водителями смартфонов во время поездки. Из-за этого требования водители, которые используют приложение Uber, получают штрафы и рискуют, что их автомобили отберут.

Стоит отметить, что в законе от 1995 года используется формулировка «устройств радиосвязи», но правило распространяют и на смартфоны. Ранее правительство Брюсселя обещало реформировать законодательство к концу лета, но не сделало этого.