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«Убийца флагманов» Redmi K40 Pro получит 108-Мп камеру
Его должны представить до конца февраля
Китайский инсайдер рассказал в соцсети Weibo, что грядущая линейка Redmi K40 будет включать в себя три модели — стандартный K40, K40S и K40 Pro. Последний смартфон получит 108-Мп камеру.
Ранее в сети даже публиковали вероятную стоимость Pro-модели линейки с процессором Snapdragon 888. Она составит 2999 юаней (около 35 тысяч рублей). То есть смартфон может действительно стать «убийцей флагманов» — предложением с топовыми характеристиками за агрессивно низкую цену.
Китайский инсайдер также рассказал, что Redmi K40 Pro будет оснащаться камерой с главным датчиком изображения на 108 Мп.
Анонс новой линейки ожидается уже в конце текущего месяца. То есть ждать осталось совсем недолго.