«Убийца флагманов» Redmi K40 Pro получит 108-Мп камеру

Ранее в сети даже публиковали вероятную стоимость Pro-модели линейки с процессором Snapdragon 888. Она составит 2999 юаней (около 35 тысяч рублей). То есть смартфон может действительно стать «убийцей флагманов» — предложением с топовыми характеристиками за агрессивно низкую цену.

Китайский инсайдер также рассказал, что Redmi K40 Pro будет оснащаться камерой с главным датчиком изображения на 108 Мп.

Анонс новой линейки ожидается уже в конце текущего месяца. То есть ждать осталось совсем недолго.