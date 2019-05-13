Убийцу бюджетных Xiaomi показали на официальных фото

Судя по фото, устройство, которое окрестили убийцей бюджетных Xiaomi, будет иметь встроенный в экран сканер отпечатка пальца и выдвижной модуль для фронтальной камеры на 16 Мп. Площадь охвата дактилоскопического датчика увеличена на 44%. Дисплей телефона имеет диагональ 6,5 дюйма и разрешение 1080 х 2340 пикселей. Основная камера Realme X получила два датчика на 48 и 5 Мп. Работает устройство на процессоре Snapdragon 710.

Телефон будет доступен в двух цветовых вариантах. Предположительно, его стоимость составит $290 (почти 19 тысяч рублей). Официальная презентация Realme X состоится уже 15 мая.