«Убийцу флагманов» OnePlus 12 сравнили с Samsung Galaxy S24 Ultra

«Убийцу флагманов» OnePlus 12 сравнили с Samsung Galaxy S24 UltraКто из них лучше?
И Samsung Galaxy S24 Ultra, и OnePlus 12 работают на процессоре Snapdragon 8 Gen 3. Но какой из них всё-таки лучше взять в 2024 году?
Комплектация, безусловно, из двух этих устройств лучше у OnePlus. В коробке вместе со смартфоном вы получаете документацию, зарядку на 100 Вт, кабель USB-C. Что касается Samsung, то вместе с ним вы получите только документы, скрепку для открытия лотка и кабель.
Galaxy S24 Ultra имеет квадратный дизайн, поэтому в руке лежит не так хорошо, как OnePlus с закругленными рамками. При этом вместе с Samsung вы получаете ещё и возможность пользоваться стилусом.
Экраны по характеристикам у смартфонов практически идентичны. Вы также без проблем сможете пользоваться устройствами даже под прямыми солнечными лучами.
Приложения на Galaxy S24 Ultra и OnePlus 12 открываются с примерно одинаковой скоростью. С результатами тестирования в бенчмарках вы можете ознакомиться ниже, посмотрев изображения.
Вывод
OnePlus 12 по результатам стресс-теста оказался на 5 градусов Цельсия холоднее, чем Samsung. Также этот смартфон лучше показывает себя в играх, поэтому его стоит рассмотреть геймерам.
Качество сборки у обоих смартфонов хорошее. При этом лучше в руке лежит опять же OnePlus за счёт скругленных рамок. Оба смартфона работают на процессоре Snapdragon 8 Gen 3, оба плавные, с частотой обновления 120 Гц. По части камеры OnePlus даёт более реалистичную по цветам картинку, а S24 Ultra немного более насыщенную, чем есть на самом деле. Что касается зарядки, то OnePlus полностью заряжается за 25 минут, тогда как Samsung — за 67 минут. Модель S24 Ultra имеет смысл брать разве что ради 5-кратного оптического зума, возможности съёмки видео на фронтальную камеру в 4К и стилуса — в остальных случаях лучше сэкономить деньги и купить OnePlus.