Ученые обнаружили зависимость от смартфонов у людей во всем мире

Ученые обнаружили зависимость от смартфонов у людей во всем миреА как дела с этим обстоят у вас?
Исследование, проведенное канадскими учеными, показало поразительные масштабы использования смартфонов во всем мире. В исследовании приняли участие более 50 тыс человек из 195 стран, которые изучали «проблематичное использование мобильных телефонов» с помощью краткой версии шкалы зависимости от смартфонов (SAS-SV).
© Ferra.ru / Kandinsky 2.2
Самым удивительным открытием стало то, что 29-31% респондентов были отнесены к группе высокого риска зависимости от смартфонов. Примечательно, что наиболее высокий риск наблюдался у молодых женщин.
Также были выявлены региональные различия: в Юго-Восточной Азии отмечается более высокий уровень проблемного использования смартфонов по сравнению с Европой. Олсон предполагает, что причиной таких различий могут быть культурные различия и разные технологические тенденции.
Хотя исследование подчеркивает распространенность чрезмерного использования смартфонов, оно также поднимает важные вопросы об определении зависимости от смартфонов. Поскольку смартфоны глубоко интегрированы в повседневную жизнь, традиционное понимание зависимости может потребовать переопределения, чтобы лучше отразить меняющиеся социальные нормы, связанные с использованием смартфонов.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.