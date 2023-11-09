Ученые обнаружили зависимость от смартфонов у людей во всем мире

Самым удивительным открытием стало то, что 29-31% респондентов были отнесены к группе высокого риска зависимости от смартфонов. Примечательно, что наиболее высокий риск наблюдался у молодых женщин.

Также были выявлены региональные различия: в Юго-Восточной Азии отмечается более высокий уровень проблемного использования смартфонов по сравнению с Европой. Олсон предполагает, что причиной таких различий могут быть культурные различия и разные технологические тенденции.

Хотя исследование подчеркивает распространенность чрезмерного использования смартфонов, оно также поднимает важные вопросы об определении зависимости от смартфонов. Поскольку смартфоны глубоко интегрированы в повседневную жизнь, традиционное понимание зависимости может потребовать переопределения, чтобы лучше отразить меняющиеся социальные нормы, связанные с использованием смартфонов.

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