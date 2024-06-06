Ученые: у родителей всё же есть власть над использованием телефонов детьми

Исследование показало, что ограничение использования экранов в спальнях и во время еды, а также моделирование здоровых привычек, связанных с экранами, являются наиболее эффективными стратегиями для сокращения «экранного времени» и «аддиктивного поведения» у подростков 12−13 лет.

Ученые опросили подростков о том, как они используют устройства вне школы, включая такие виды деятельности, как игры, социальные сети и просмотр видео. Родителей спрашивали об их собственных привычках, методах контроля и правилах использования экранов дома.

Исследование показало, что использование смартфонов и т. п. в спальне и во время еды связано с увеличением экранного времени и «зависимым поведением». И наоборот, когда родители контролировали и ограничивали использование экранов и сами демонстрировали здоровые привычки, время, проводимое детьми за экранами, сокращалось.

Применяя эти стратегии, родители могут смягчить негативные последствия чрезмерного увлечения современными устройствами у детей, считают ученые.