«Учимся у лучших»: в Honor оценили лидерство Huawei на рынке складной смартфонов

Опубликовано 04 июня 2026, 09:361 мин.
«Учимся у лучших»: в Honor оценили лидерство Huawei на рынке складной смартфонов60%
Huawei продолжает лидировать на рынке складных смартфонов, согласно отчёту IDC за первый квартал 2026 года, Так, её принадлежит уже 60% рынка в Китае. На втором месте — Honor с 21% (которая ещё и прокомментировала результаты анализа). Далее следуют OPPO (6%), Vivo (5%) и Xiaomi (4%).
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Успех Huawei, как пишут эксперты, связан с новыми моделями, такими как Pura X и Mate X7.
Директор по маркетингу Honor Гуань Хайтао, как пишут СМИ, опубликовал график IDC и написал: «Учимся у лучших». Намёк ли это на скорый выход складного смартфона широкого формата (чем уже «козыряет» Huawei) — вопрос открытый.
Аналитики пока делают достаточно оптимистичные прогнозы для складных смартфон Huawei на ближайшие кварталы.