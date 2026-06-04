«Учимся у лучших»: в Honor оценили лидерство Huawei на рынке складной смартфонов

Директор по маркетингу Honor Гуань Хайтао, как пишут СМИ, опубликовал график IDC и написал: «Учимся у лучших». Намёк ли это на скорый выход складного смартфона широкого формата (чем уже «козыряет» Huawei) — вопрос открытый.

Аналитики пока делают достаточно оптимистичные прогнозы для складных смартфон Huawei на ближайшие кварталы.