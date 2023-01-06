Учёные нашли способ повысить чёткость фото на смартфоны даже в темноте

Исследователи отметили, что при выборе смартфона люди довольно часто ищут хорошую камеру. «А что значит хорошая камера для большинства людей? Чёткие фотографии с высоким разрешением», — добавили учёные. «Когда вы делаете снимок, у многих камер есть какая-то обработка, которая происходит в телефоне, и на самом деле это иногда делает фотографию даже лучше, чем то, что вы видите своими глазами», — пояснили они. Однако новейших камер есть одна загвоздка — обработка требует много энергии.

Учёные использовали новый материал толщиной всего в один или несколько атомов, дисульфид молибдена. Он также является полупроводником и чувствителен к свету, что делает его идеальным материалом для изучения низкоэнергетической обработки изображений. Материал оказался чувствителен и к слабому освещению. Дисульфид молибдена также продемонстрировал сильное преобразование сигнала, преобразование заряда в напряжение и возможности передачи данных.

«В массиве из девяти квадратных миллиметров, который мы разработали, 900 пикселей, и каждый пиксель составляет около 100 микрометров. Они намного более чувствительны к свету, чем современные датчики CMOS, поэтому они не требуют дополнительных схем или потребления энергии. Таким образом, для работы каждого пикселя требуется гораздо меньше энергии», — рассказали авторы.