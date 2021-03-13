Учёные «поймали» сверхмассивную чёрную дыру в движении

Учёные пояснили, что большинство сверхмассивных чёрных дыр не будут заметно двигаться. Исследователи ожидали, что скорость чёрных дыр будет совпадать со скоростью галактик, в которых они находятся. Если эти скорости расходятся, значит чёрную дыру каким-то образом потревожили.

Для исследования учёные изучили 10 далёких галактик и сверхмассивных чёрных дыр в их центрах. Они специально пристально смотрели на чёрные дыры, содержащие воду в своих аккреционных дисках. Когда вода вращается вокруг чёрной дыры, она производит подобный лазеру луч радиоволн. Это может помочь довольно точно измерить скорость чёрной дыры.

Так исследователи обнаружили, что 9 из 10 объектов находились в состоянии покоя, но одна чёрная дыра была в движении. Она находится на расстоянии в 230 млн световых лет от Земли. Этот объект движется со скоростью около 177 тысяч километров в час. Что заставляет чёрную дыру двигаться, пока неясно.