Учёные предложили использовать походку для разблокировки смартфонов

Исследование провели специалисты британского университета Плимута. В нём участвовали 44 человека в возрасте от 18 до 56 лет. Им нужно было носить смартфон в сумке на поясе в течение семи-десяти дней. Пока они занимались своими обычными делами, гироскоп и акселерометр этого телефона измеряли и записывали их характерные движения при ходьбе.

Каждый участник выполнил около 4000 упражнений за всё время испытаний. На основе записей была сформирована уникальная комбинация движений для каждого человека. Учёные пытались идентифицировать участников по ней. В среднем они смогли сделать это с точностью до 85%. Исследователи полагают, что результаты можно значительно улучшить.