Учёные предложили использовать походку для разблокировки смартфонов

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Учёные предложили использовать походку для разблокировки смартфоновЭто дополнительный способ защиты смартфона
Чем сложнее его разблокировать смартфон, тем лучше — это поможет, если кто-то его украдёт. Новое исследование показало, что этот процесс можно усложнить, если для разблокировки использовать анализ походки.
Исследование провели специалисты британского университета Плимута. В нём участвовали 44 человека в возрасте от 18 до 56 лет. Им нужно было носить смартфон в сумке на поясе в течение семи-десяти дней. Пока они занимались своими обычными делами, гироскоп и акселерометр этого телефона измеряли и записывали их характерные движения при ходьбе.
Каждый участник выполнил около 4000 упражнений за всё время испытаний. На основе записей была сформирована уникальная комбинация движений для каждого человека. Учёные пытались идентифицировать участников по ней. В среднем они смогли сделать это с точностью до 85%. Исследователи полагают, что результаты можно значительно улучшить.
Источник: New Atlas