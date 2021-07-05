Учёные сделали OLED-дисплеи ещё более энергоэффективными

Но при этом не меньшую роль в популяризации OLED сыграла и энергоэффективность технологии. И именно её, судя по всему, удалось «прокачать» группе учёных из Мичиганского университета.

Как сообщают сами авторы проекта, они добились этого благодаря замене традиционных электродов на новые. Это привело к высвобождению на 20% большего количества света, пишет Optics & Photonics News. В свою очередь это и снизило энергопотребление дисплеев.

Что интересно, в промышленных масштабах новую технологию улучшить примерно в два раза и сделать «высвобождаемость» на 40% больше относительно нынешних OLED-панелей. Правда, когда именно начнётся это производство «в промышленных масштабах» — неизвестно.