Учёные создали антенну для будущих сетей 6G

Как отмечают эксперты, современные антенны для таких высоких частот часто громоздки и сложны. Учёные из Сингапура, Франции и США нашли «элегантное решение». Они создали кремниевую пластину с особым узором из микроскопических отверстий. Эта геометрия заставляет терагерцовое излучение «просачиваться» с пластины строго определённым образом, создавая широкий конус сигнала.

Антенна ещё и пассивная. В ней нет движущихся частей, что делает устройство более надёжным и потенциально дешёвым. Одна такая антенна может покрывать сигналом до 75% окружающего пространства.

Следующая цель учёных — объединить все компоненты системы связи (передатчик, приёмник, процессор) на одной микрочипе.