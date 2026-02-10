Учёные создали антенну для будущих сетей 6G

Опубликовано 10 февраля 2026, 16:361 мин.
Учёные создали антенну для будущих сетей 6GДело осталось за малым
Исследователи разработали компактную антенну, которая может стать основой для будущих сверхбыстрых сетей 6G, пишут СМИ. Новая технология использует терагерцовые частоты, позволяя передавать огромные объёмы данных за секунду.
Как отмечают эксперты, современные антенны для таких высоких частот часто громоздки и сложны. Учёные из Сингапура, Франции и США нашли «элегантное решение». Они создали кремниевую пластину с особым узором из микроскопических отверстий. Эта геометрия заставляет терагерцовое излучение «просачиваться» с пластины строго определённым образом, создавая широкий конус сигнала.
Антенна ещё и пассивная. В ней нет движущихся частей, что делает устройство более надёжным и потенциально дешёвым. Одна такая антенна может покрывать сигналом до 75% окружающего пространства.
Следующая цель учёных — объединить все компоненты системы связи (передатчик, приёмник, процессор) на одной микрочипе.