Учёные выяснили, почему ваши наушники со временем теряют заряд батареи

Они обнаружили, что наушники содержат множество крошечных компонентов, таких как антенны Bluetooth и микрофоны, которые мешают работе аккумулятора. Это создает неравномерный нагрев, который со временем повреждает батарею. Факторы окружающей среды, такие как перепады температуры и качество воздуха, также играют свою роль.

На проведение исследования исследователя Ицзинь Лю вдохновил его личный опыт — он регулярно носил только один наушник и заметил, что второй начал жить дольше уже через два года. Его команда использовала методы визуализации, включая рентгеновские лучи, чтобы изучить, как реальные условия влияют на батареи.

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости «разработки аккумуляторов, способных лучше выдерживать повседневное использование», будь то наушники, телефоны или даже электромобили. Они также предполагают, что на срок службы аккумулятора влияют личные привычки, например, частота зарядки устройств.