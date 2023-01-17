Учёный случайно открыл способ продлить жизнь батареи

Дело в том, что в коммерческих аккумуляторных элементах есть лента, типа скотча, которая держит электроды вместе. Однако происходит химический распад этой ленты, в ходе которого создаются молекулы, ведущие к саморазряду.

Решение проблемы может быть простым — следует заменить эту ленту на более стабильный материал.