Удешевлённый флагман Samsung S21 FE превзошёл по качеству основной камеры топовый S21 Ultra

Ведущий YouTube-канала «Честный блог» Фил Беликов оценил качество и фото видео, которые можно получить с Samsung S21 Ultra и S21 FE. Нужно сказать, что оба смартфона сочетают в себе отличную производительность и камеры хорошего качества.

Первым делом эксперт проверил качество видеосъёмки. С фронтальной камеры вечером цвета приятнее и естественнее получаются на S21 FE: Ultra-версия даёт слишком жёлтую картинку. В плане стабилизации в обоих случаях всё хорошо. В то же время по динамическому диапазону (об этом говорит меньшее количество засветов от ярких объектов) лидирует Galaxy S21 Ultra.

Основная камера на S21 Ultra также даёт более рыжеватые и желтоватые цвета, чем на S21 FE. Шумов больше оказывается на S21 Ultra, но засветов при этом, наоборот, меньше.

С трёхкратным увеличением лучше справляется S21 Ultra, поскольку даёт меньше шумов. Также стабилизация чуть хуже была на S21 FE.

При съёмке ночью на основную камеру светлые объекты засвечиваются. Решается это просто: нужно лишь тапнуть по экрану. Детализация, однако чуть лучше на FE.

В полной темноте при этом снимать возможно только с S21 FE, поскольку Ultra-версия просто ничего не «увидит».

В плане дневной съёмки аппараты дают близкие результаты. Цвета более светлые и реалистичные здесь на S21 FE и немного неверные - на Ultra. Детали лучше прорисованы тоже на FE. Кроме того, шумы на небе заметны именно на S21 Ultra.

При 10-кратном увеличении очевидным победителем стал Samsung S21 Ultra.

В темноте в целом лучше из двух моделей снимает S21 FE. На нём отлично работает стабилизация, вместе с тем даже в дневное время цвета оказываются более правильными.

Затем Фил перешёл к рассмотрению фотографий. Перед этим он сразу подчеркнул, что на самом деле версия S21 FE во многом обходит S21 Ultra.

Фото Спасской башни более фактурным получилось с основной и широкоугольной камеры на S21 Ultra, а более детализированным - на S21 FE. Также тёплые цвета видны на первом смартфоне и холодные - на втором.

При трёхкратном увеличении по деталям лидером становится Ultra. Шумов тоже меньше на этой версии.

Однако цвета в целом S21 Ultra различает хуже, хотя засветов на снимках с этого аппарата меньше. В то же время на некоторых ночных фото детали лучше видны однозначно на S21 FE и цвета у него также более реалистичные при этом.

В целом по вечерним фото эксперт заключает, что на основную камеру лучше фото получаются на S21 FE. Телевик лучше при этом на Ultra-флагмане. А если говорить о широкоугольном модуле, то он выдаёт в обоих случаях примерно одинаковые снимки.

Фото людей в вечернее время более насыщенными получаются на FE. Что же касается деталей, то Ultra оказывается всё же лучше конкурента.

Если же делать снимки в портретном режиме, то результат будет примерно одинаковый, только чуть светлее фотография получится на S21 FE. Также на последнем будет видно немного больше деталей.

При трёхкратном увеличении при съёмке портрета вновь лидирует S21 Ultra.

Интерьер кафе на основную камеру выглядит примерно одинаковым с обоих устройств. Однако по деталям вновь лучше оказывается S21 FE. А вот с широкоугольного модуля лучше уже выдаёт результат S21 Ultra, причём также у него картинка в целом более тёплая.