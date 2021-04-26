Удешевлённый флагманский смартфон Galaxy S21 FE будет выносливее старших моделей

Стоит отметить, что предшественник новинки — Galaxy S20 FE — тоже оснащался аккумулятором на 4500 мАч. То есть в сравнении с ним улучшений нет, но Galaxy S21 FE всё ещё получает преимущество перед обычным Galaxy S21. А это важно, если вспомнить, как жаловались на время автономной работы S21 обзорщики.

Ожидается, что Galaxy S21 FE дебютирует в августе. Смартфон должен получить экран частотой обновления 120 Гц и разрешением 1080p. Пока неясно, какой процессор будет использоваться в новинке — Exynos 2100 или Snapdragon 888.