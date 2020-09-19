Удешевлённый флагманский смартфон Samsung S20 FE впервые показали на видео

Ролик опубликовали на YouTube-канале Jimmy is Promo. Автор видео рассказал, что смартфон выйдет под управлением оболочки One UI 2.5 на базе Android 10.

Ютубер показал, что задняя панель Samsung S20 FE сделана из пластика. Система камер устроена так же, как в обычном Galaxy S20. Она состоит из датчиков разрешением 12 + 12 + 8 Мп. Устройство оснащено портом USB Type-C, разъёма для наушников в корпусе нет.

Ранее в сети появилась информация о ценах на Galaxy S20 FE. В Европе версия смартфона с поддержкой 4G с процессором Exynos 990 будет стоить 699 евро, а с поддержкой 5G с процессором Snapdragon 865 — 799 евро. В целом, удешевление выходит незначительное.