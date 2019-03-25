Удешевлённый Xiaomi Mi 9 скоро выйдет за пределы Китая

Компания Xiaomi подтвердила скорый впуск смартфона Xiaomi Mi 9 SE на международном рынке. Модель появилась на страничке, где указаны сертифицитованные устройства для международного рынка.

На данный момент Xiaomi Mi 9 SE продаётся только в Китае. Это удешевлённая и более компактная модель. На февральской выставке MWC 2019 журналисты заметили экземпляр смартфона с международной версией MIUI 10 Global, теперь появились и официальные доказательства скорого выпуска.

Xiaomi Mi 9 SE оснащается 5,97-дюймовым Super AMOLED дисплеем разрешением Full HD+ (1080 х 2280 пикселей) с каплевидным вырезом, основной тройной камерой 48+8+13 Мп, 20-мегапиксельной фронтальной камерой. Аппаратной основой стал процессор Snapdragon 712, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти.

Аккумулятор обладает ёмкостью 3070 мАч, быстрой зарядкой мощностью 18 Вт, беспроводная зарядка не предусмотрена. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5, GPS/ГЛОНАСС/Beidou, NFC, есть порт USB Type-C. Смартфон работает под управлением Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой MIUI 10.

В Китае Xiaomi Mi 9 SE предлагается по цене 297 долларов за 6+64 ГБ, 341 долларов за 6+128 ГБ.