Удивительно, но Honor X50 опередил iPhone 16 Pro Max в Китае

Разница в цене между этими двумя телефонами, вероятно, сыграла важную роль. Цена iPhone 16 Pro Max в Китае примерно в семь раз выше, чем у Honor X50. Honor X50 стоит около 200 долларов и обладает такими характеристиками, как процессор Snapdragon 6 Gen 1, до 16 ГБ оперативной памяти и 6,6-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц, что делает его привлекательным выбором для потребителей с ограниченным бюджетом.

Honor X50 также опередил другие премиальные устройства, такие как Redmi K70 Ultra. iPhone 15 Pro Max остается самым продаваемым устройством в Китае, занимая 3% рынка, другие бюджетные модели, такие как Vivo Y37 и Oppo A3x, завершают топ-10.