Удивительно, но складные смартфоны не получат функцию мультиокон в Android 16

Эта возможность пока доступна только для планшетов. Телефоны и складные устройства смогут использовать новую функцию Desktop Mode только при подключении к внешнему экрану. При этом поддержка Desktop Mode для телефонов и складных устройств будет зависеть от производителей — Pixel 9 Pro Fold точно получит эту функцию.

Пока что пользователям складных смартфонов придётся подождать, прежде чем их устройства смогут полноценно работать с несколькими окнами, как на компьютере. Это вопрос времени и дальнейших обновлений Android.