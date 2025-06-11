Удивительно, но складные смартфоны не получат функцию мультиокон в Android 16

Опубликовано 11 июня 2025, 17:201 мин.
Удивительно, но складные смартфоны не получат функцию мультиокон в Android 16Казалось бы
В Android 16 складные смартфоны, такие как Pixel 9 Pro Fold, не смогут использовать новую функцию свободных плавающих окон на экране. Так, на устройствах с гибким экраном нельзя будет запускать несколько приложений в отдельных окнах одновременно.
Эта возможность пока доступна только для планшетов. Телефоны и складные устройства смогут использовать новую функцию Desktop Mode только при подключении к внешнему экрану. При этом поддержка Desktop Mode для телефонов и складных устройств будет зависеть от производителей — Pixel 9 Pro Fold точно получит эту функцию.
Пока что пользователям складных смартфонов придётся подождать, прежде чем их устройства смогут полноценно работать с несколькими окнами, как на компьютере. Это вопрос времени и дальнейших обновлений Android.