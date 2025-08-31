Телефоны
Опубликовано 31 августа 2025, 10:30
1 мин.

Удивительно, но телефоны помогают подросткам больше общаться с природой

Как? Объясняют эксперты
Считается, что экраны мешают подросткам проводить время на свежем воздухе. Но противопоставлять технологии и природу — ошибка: на самом деле гаджеты могут стать мостиком к природе, заявляют эксперты.
Удивительно, но телефоны помогают подросткам больше общаться с природой

© Ferra.ru

Карты, навигация и приложения для определения местоположения делают прогулки безопаснее. Для людей с особыми потребностями телефон может быть незаменим: например, музыка помогает снизить лишние шумы, а специальные приложения — облегчить общение. Для многих просто невозможно полностью отказаться от связи на улице — и требовать этого “несправедливо”, пишут СМИ.

Также смартфоны могут превратить прогулку в увлекательное занятие: приложения позволяют распознавать пение птиц, растения и следы животных или участвовать в проектах по наблюдению за дикой природой. Даже дома подростки могут “укреплять связь с природой” через фото, документальные фильмы или звуки леса.

Соцсети тоже играют роль: популярные блоги о походах и выживании часто вдохновляют молодёжь попробовать то же самое в реальной жизни. Такой интерес можно использовать, чтобы обсуждать и более сложные темы — например, экологический след технологий, из чего делают смартфоны и сколько энергии расходует ИИ.

Учёные считают, что стоит учить подростков использовать технологии так, чтобы они помогали открывать и ценить окружающий мир.

Источник:phys.org
Автор:Максим Многословный
Теги:
#природа
,
#смартфон
,
#мнение