Телефоны
Сегодня в 11:18
1 мин.

Угадайте, почему iPhone 14 Pro будет дороже предшественника

Да, все опять “крутится” вокруг камеры
Помимо сенсора основной камеры iPhone 14 Pro, ожидается, что Apple обновит сверхширокоугольную камеру моделей Pro, считает авторитетный аналитик Минг-Чи Куо, и на этот раз он приводит точные спецификации. И поэтому его цена будет выше, чем предшественника.
Угадайте, почему iPhone 14 Pro будет дороже предшественника

Вместо нынешнего 12-мегапиксельного сенсора ультраширокой камеры с маленькими пикселями размером в 1 микрон, Apple оснастит модели 14 Pro сенсором с пикселями на 40% больше, а значит, он сможет собирать гораздо больше фотонов при одинаковой освещенности, чем его предшественники iPhone 13 Pro и 13 Pro Max.

В сочетании с увеличением разрешения основной камеры iPhone 14 Pro и 14 Pro Max в четыре раза - до 48 Мп, что, вероятно, позволит внедрить возможности съемки видео в формате 8K, Apple будет значительно дифференцировать модели Pro.

Помимо более дорогого 48-Мп сенсора основной камеры, Apple придется выложить на 70% больше за новый сенсор ультраширокой камеры от Sony и на 40% больше LG, что значительно повышает общую цену комплекта камеры.

О каких-либо обновлениях телекамер пока ничего не говорится, поскольку они, скорее всего, появятся в 2023 году, когда выйдет iPhone 15 Pro Max

Такое резкое повышение цен на комплектующие в цепочке поставок камер для iPhone 14 Pro и 14 Pro Max может объяснить, почему Apple решила взять на 100 долларов больше за модели iPhone 14 Pro.

Новости партнеров
Новости партнеров