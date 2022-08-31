Угадайте, почему iPhone 14 Pro будет дороже предшественника

Вместо нынешнего 12-мегапиксельного сенсора ультраширокой камеры с маленькими пикселями размером в 1 микрон, Apple оснастит модели 14 Pro сенсором с пикселями на 40% больше, а значит, он сможет собирать гораздо больше фотонов при одинаковой освещенности, чем его предшественники iPhone 13 Pro и 13 Pro Max.

В сочетании с увеличением разрешения основной камеры iPhone 14 Pro и 14 Pro Max в четыре раза - до 48 Мп, что, вероятно, позволит внедрить возможности съемки видео в формате 8K, Apple будет значительно дифференцировать модели Pro.

Помимо более дорогого 48-Мп сенсора основной камеры, Apple придется выложить на 70% больше за новый сенсор ультраширокой камеры от Sony и на 40% больше LG, что значительно повышает общую цену комплекта камеры.

О каких-либо обновлениях телекамер пока ничего не говорится, поскольку они, скорее всего, появятся в 2023 году, когда выйдет iPhone 15 Pro Max

Такое резкое повышение цен на комплектующие в цепочке поставок камер для iPhone 14 Pro и 14 Pro Max может объяснить, почему Apple решила взять на 100 долларов больше за модели iPhone 14 Pro.