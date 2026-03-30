Ugreen выпустила компактный магнитный повербанк на 10 000 мА·ч с быстрой зарядкой

Опубликовано 30 марта 2026
Ugreen выпустила компактный магнитный повербанк на 10 000 мА·ч с быстрой зарядкойИ со встроенным кабелем
Ugreen представила на днях MagFlow Air. Это тонкий магнитный повербанк ёмкостью 10 000 мА·ч, который поддерживает как беспроводную, так и проводную быструю зарядку.
Устройство имеет толщину 13,9 мм и весит 213 граммов. Корпус выполнен в матовом исполнении. Есть встроенный USB-C кабель в оплётке. Он поддерживает зарядку в обе стороны. Мощность проводной зарядки достигает 30 Вт, беспроводной — до 15 Вт по стандарту Qi2.
По заявлению Ugreen, повербанк способен зарядить iPhone 17 Air примерно 1,7 раза, а iPhone 17 Pro Max — 1,3 раза. Аккумулятор даже спустя пять лет якобы сохранит не менее 80% своей ёмкости.
MagFlow Air доступен для заказа по цене €69,99 (около 6 500 рублей).
Источник:gizmochina
Автор:Максим Многословный