Ugreen выпустила ультратонкий трекер для кошелька с батареей на 5 лет

Опубликовано 20 сентября 2025, 18:351 мин.
Ugreen выпустила ультратонкий трекер для кошелька с батареей на 5 летХватит надолго
Ugreen представила новый трекер для кошелька FineTrack Slim Smart G, который так же тонок, как предыдущая модель, но получил рекордное время работы — до пяти лет без подзарядки.
© Ugreen
Трекер толщиной всего 1,7 мм, примерно как две кредитные карточки, совместим только с сетью Google. В отличие от старой версии, он не поддерживает Apple Find My, не имеет перезаряжаемой батареи и не подлежит замене. Стоимость новинки составляет $25,99.
FineTrack Slim Smart G защищён по стандарту IP68 — он выдерживает погружение на 1,5 метра до 30 минут. Трекер оснащён встроенной сиреной громкостью 80 дБ, которая поможет быстрее найти кошелёк.