Ugreen выпустила ультратонкий трекер для кошелька с батареей на 5 лет

Трекер толщиной всего 1,7 мм, примерно как две кредитные карточки, совместим только с сетью Google. В отличие от старой версии, он не поддерживает Apple Find My, не имеет перезаряжаемой батареи и не подлежит замене. Стоимость новинки составляет $25,99.

FineTrack Slim Smart G защищён по стандарту IP68 — он выдерживает погружение на 1,5 метра до 30 минут. Трекер оснащён встроенной сиреной громкостью 80 дБ, которая поможет быстрее найти кошелёк.