Угроза миновала? Motorola объявила новую дату отменённой из-за визита Пелоси на Тайвань презентации

Там покажут новые смартфоны

2 августа должна была состояться презентация нового смартфона Motorola Razr 2022, но компания отменила мероприятие за несколько часов до его начала. Источники писали, что причиной тому стало обострение отношений Китая, Тайваня и КНР из-за визита Нэнси Пелоси на остров. Теперь же Motorola объявила новую дату презентации.