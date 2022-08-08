Угроза миновала? Motorola объявила новую дату отменённой из-за визита Пелоси на Тайвань презентации

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Угроза миновала? Motorola объявила новую дату отменённой из-за визита Пелоси на Тайвань презентацииТам покажут новые смартфоны
2 августа должна была состояться презентация нового смартфона Motorola Razr 2022, но компания отменила мероприятие за несколько часов до его начала. Источники писали, что причиной тому стало обострение отношений Китая, Тайваня и КНР из-за визита Нэнси Пелоси на остров. Теперь же Motorola объявила новую дату презентации.
Китайское подразделение Motorola подтвердило, что анонсирует Moto Razr 2022 вместе со смартфонами Moto X30 Pro и S30 Pro 11 августа в 20:00 по местному времени.
Также инсайдер Digital Chat Station поделился несколькими изображениями Moto S30 Pro и грядущего Lenovo Legion Y70. Moto S30 Pro представлен в чёрном и синем цветах с корпусом, текстура которого напоминает кожу. Ожидается, что смартфон дебютирует с изогнутым 6,55-дюймовым AMOLED, чипсетом Snapdragon 888+ и 50-мегапиксельной основной камерой.