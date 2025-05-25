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Опубликовано 25 мая 2025, 19:54
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Угрозы Трампа тарифами на iPhone вряд ли вернут производство в США – СМИ

Почему
Отношения между Дональдом Трампом и главой Apple Тимом Куком ухудшаются из-за того, что iPhone для США теперь будут производить в Индии, а не в Китае. Трамп заявил, что хочет, чтобы смартфоны для американского рынка собирались в США, и пригрозил ввести 25% пошлину на iPhone. Однако эксперты считают, что такие меры не заставят Apple перенести производство в страну.
Угрозы Трампа тарифами на iPhone вряд ли вернут производство в США – СМИ

© Ferra.ru

По мнению аналитиков, компании выгоднее заплатить пошлину, чем строить заводы в Америке. Производство iPhone в США обошлось бы в 1,5–3,5 тысячи долларов за конечный подукт, из-за высоких затрат на рабочую силу и логистику.

К тому же переезд производства требует много времени и денег — нужно построить цепочки поставок и обучить сотрудников.

Хотя угроза тарифов звучит громко, аналитики сомневаются, что они действительно будут введены. Даже если это случится, Apple, скорее всего, просто повысит цены на телефоны в США.

Источник:cnbc
Автор:Максим Многословный
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