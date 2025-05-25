Угрозы Трампа тарифами на iPhone вряд ли вернут производство в США – СМИ

По мнению аналитиков, компании выгоднее заплатить пошлину, чем строить заводы в Америке. Производство iPhone в США обошлось бы в 1,5–3,5 тысячи долларов за конечный подукт, из-за высоких затрат на рабочую силу и логистику.

К тому же переезд производства требует много времени и денег — нужно построить цепочки поставок и обучить сотрудников.

Хотя угроза тарифов звучит громко, аналитики сомневаются, что они действительно будут введены. Даже если это случится, Apple, скорее всего, просто повысит цены на телефоны в США.