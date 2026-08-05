Уход с рынка США OnePlus близок: производитель почти распродал остатки техники

Опубликовано 05 августа 2026, 14:351 мин.
Уход с рынка США OnePlus близок: производитель почти распродал остатки техникиНаблюдаем
OnePlus, которая ещё в июле объявила о прекращении продаж новых устройств в Северной Америке, теперь практически распродала все оставшиеся запасы. На официальном сайте OnePlus.com в США полностью закончились смартфоны OnePlus 15. Также исчезли модели OnePlus 15R, планшет Pad Go 2, часы Watch 4 и большинство других продуктов.
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Из всей техники напрямую от OnePlus сейчас доступны только беспроводные наушники Buds Pro 3 и Nord Buds 3 Pro в отдельных цветах.
На сторонних площадках ситуация не лучше. В наличии на Amazon, например, есть только чёрный OnePlus 15 с 512 ГБ памяти.
Грядущий OnePlus 16 официально в Америке продаваться не будет.