Уход с рынка США OnePlus близок: производитель почти распродал остатки техники

Из всей техники напрямую от OnePlus сейчас доступны только беспроводные наушники Buds Pro 3 и Nord Buds 3 Pro в отдельных цветах.

На сторонних площадках ситуация не лучше. В наличии на Amazon, например, есть только чёрный OnePlus 15 с 512 ГБ памяти.

Грядущий OnePlus 16 официально в Америке продаваться не будет.