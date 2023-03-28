Уходят ли Oppo и OnePlus из Европы? Компании сделали заявление

12:34, 28 марта 2023
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Уходят ли Oppo и OnePlus из Европы? Компании сделали заявлениеРанее прошёл такой слух
Вчера в сети появились слухи о том, что Oppo сокращает свой бизнес в Европе. OnePlus якобы тоже готовится к выходу с ключевых европейских рынков: немецкого, французского, британского и нидерландского. Теперь компании выпустили совместное заявление с разъяснением ситуации.
Фото: Unsplash
Oppo и OnePlus заявили о своей приверженности европейским пользователям, готовности инвестировать в качественные продукты и услуги для этих регионов. Первый бренд также упомянул успешный запуск некоторых новинок в Европе в начале 2023 года. В их числе раскладушка Find N2 Flip.
OnePlus тоже выпустила в регионе флагман OnePlus 11.