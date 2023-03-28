Уходят ли Oppo и OnePlus из Европы? Компании сделали заявление

Oppo и OnePlus заявили о своей приверженности европейским пользователям, готовности инвестировать в качественные продукты и услуги для этих регионов. Первый бренд также упомянул успешный запуск некоторых новинок в Европе в начале 2023 года. В их числе раскладушка Find N2 Flip.

OnePlus тоже выпустила в регионе флагман OnePlus 11.