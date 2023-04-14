Украина внесла Xiaomi в список «спонсоров войны»

Помимо того, что Xiaomi не ушла, она является лидером по продажам смартфонов в России и увеличила свою долю рынка в 2022 году, отмечает Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК). Ведомство считает, что компания платит налоги РФ, которые идут на содержание армии. Поэтому НАПК требует, чтобы Xiaomi понесла юридические последствия своих действий.

Отметим, что с весны 2022 года компания не ведёт маркетинговую деятельность в России. Ранее в свой список НАПК внесло французские компании Auchan, Leroy Merlin, Bonduelle, американскую Procter&Gamble и др.