Украинец сделал татуировку с логотипом магазина на лице ради бесплатного iPhone 12

В акции могли участвовать только совершеннолетние. iLounge занимается реализацией аксессуаров и техники Apple в интернет-магазине. Как пишет компания, в акции «iPhone 12 за тату» участвовали девять человек. Больше всех выделился Вадим Породко, который сделал татуировку с логотипом «iLounge» на лице. Он и выиграл iPhone 12, а также стал лицом бренда и получил пожизненный статус VIP-клиента.