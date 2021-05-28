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Сегодня в 13:11
Украинец сделал татуировку с логотипом магазина на лице ради бесплатного iPhone 12
А также получил пожизненный статус VIP-клиента
Киевский магазин iLounge провёл акцию, по которой нужно было сделать татуировку с логотипом магазина и получить за это подарки. Один украинец решился набить рисунок на лице и бы награждён за это бесплатным iPhone 12.
В акции могли участвовать только совершеннолетние. iLounge занимается реализацией аксессуаров и техники Apple в интернет-магазине. Как пишет компания, в акции «iPhone 12 за тату» участвовали девять человек. Больше всех выделился Вадим Породко, который сделал татуировку с логотипом «iLounge» на лице. Он и выиграл iPhone 12, а также стал лицом бренда и получил пожизненный статус VIP-клиента.
iLounge
Недавно житель Великобритании заказал в сети супермаркетов Tesco ящик яблок и нашёл в нём iPhone SE. Это был подарок по системе онлайн-вознаграждений для клиентов магазина.